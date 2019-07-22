البحرينية صابرين بورشيد ترحل في عامها الـ33

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""الخليج 365"" من بيروت: نعت وسائل الإعلام البحرينية الإعلامية والممثلة صابرين بورشيد التي توفيت عن عمر يناهز الـ33 عاماً بعد صراعٍ مع مرض السرطان. فيما ضجت مواقع التواصل في بلادها بخبر وفاتها ونعاها المحبون بحزنٍ كبير وطلبوا لها الرحمة والغفران عبر الوسم #صابرين_بورشيد

يُذكر أن الراحلة عانت من ثلاث أورام في المخ. وكانت قد تحسنت حالها بعد أن تلقّت العلاج في ألمانيا قبل أن تنتكس صحتها من جديد.