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""الخليج 365"" من بيروت: نعت وسائل الإعلام البحرينية الإعلامية والممثلة صابرين بورشيد التي توفيت عن عمر يناهز الـ33 عاماً بعد صراعٍ مع مرض السرطان. فيما ضجت مواقع التواصل في بلادها بخبر وفاتها ونعاها المحبون بحزنٍ كبير وطلبوا لها الرحمة والغفران عبر الوسم #صابرين_بورشيد
يُذكر أن الراحلة عانت من ثلاث أورام في المخ. وكانت قد تحسنت حالها بعد أن تلقّت العلاج في ألمانيا قبل أن تنتكس صحتها من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرينية صابرين بورشيد ترحل في عامها الـ33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.