شكرا لقرائتكم خبر عن ماتت أم كلثوم ولم تغنيها..أعرف حكاية أغنية كتبها القدر للمطربة وردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أوقاتي بتحلو، بتحلو معاك، وحياتي تكمل برضاك، وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك" تلك هي كلمات أغنية أوقاتي بتحلو والتي كان من المفترض أن تغنيها كوكب الشرق أم كلثوم لكنها رحلت عن عالمنا ولم تغنيها ليقدمها سيد مكاوي صاحب الأغنية بصوته على العود، إلي أن طلبت الفنانة وردة من مكاوي في أحد اللقاءات بينهما، أن تعيد هي غناء هذه الأغنية، إلا أنه قال لها بالرغم من جمال الأغنية كعمل فني، إلا أنها "نحس" حيث ماتت أم كلثوم وهي تعتزم غنائها ، إلا أن وردة صممت على غنائها ونجحت نجاحا كبيرا.

تعتبر أغنية أوقاتي بتحلو من أجمل ما غنت المطربة وردة التي يحل اليوم الأثنين ذكري ميلادها، حيث ولدت فى 22 يوليو في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية وهي النجمة التي حضرت لمصر عام 1960 وقامت بأولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي" وبعد ذلك مثلت اه ياليل يازمن وحكايتي مع الزمان مع رشدي أباظه وليه يادنيا ، وصوت الحب .

Advertisements

وتعاملت وردة مع كبار الملحنين منهم فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وعمار الشريعي ومحمد القصبجي ومحمد الموجي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل ومؤخرا صلاح الشرنوبي وحلمي بكر.