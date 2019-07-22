شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..أنغام تتسلم جائزة أفضل مطربة فى "ميدل ايست" 2018.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم مساء اليوم الاثنين النجمة أنغام جائزة أفضل مطربة في حفل توزيع جوائزمهرجان "ميدل إيست ميوزيك أورد " لعام 2018، والمقرر إقامته داخل أحد فنادق القاهرة، كما حصدت المطربة الشعبية بوسى على لقب أفضل مطربة شعبية وتتسلم جائزتها بنفس الحفل .

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرا حفلا غنائياً ضخماً فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وشارك فى الحفل النجم محمد حماقى، بجانب زوجها الموزع أحمد إبراهيم، حيث لاقى الحفل تفاعلا كبيرا من محبى ومعجبى أنغام.





وحصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة، بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، والذى قدمت من خلاله 12 أغنية، تعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة ونادر عبد الله، نور الدين محمد، والملحنين منهم خالد عز، مدين، أحمد زعم، مصطفى العسال،إيهاب عبد الواحد.