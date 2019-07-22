شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات سينمائية لأول مرة فى مهرجان جرش بحضور مصطفى شعبان وطارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان جرش للثقافة والفنون، على مدار اليومين الماضيين العديد من الفعاليات السينمائية للأفلام الروائية القصيرة برئاسة المنتج أيمن عبد المعطى، والتى تقام للمرة الأولى، حيث أقتصر جرش على مدار الـ 33 دورة الماضية على الموسيقى والغناء فقط، لذلك يعد أحد أهم مهرجانات الموسيقى بالمنطقة العربية.

وقد تم افتتاح فعاليات السينما أمس الأول السبت، بينما كانت إنطلاقة مهرجان جرش الخميس الماضى بحضور رئيس وزراء الأردن ووزير ثقافتها، وعدد كبير من كبار رجال المملكة الأردنية الهاشمية، ومازالت فعاليات السينما مستمرة هذه الأيام ما بين مشاهدة الأفلام الروائية القصيرة المشاركة فى المهرجان، وبين رحلات ترفيهية وسينمائية يقوم بها الفنانين المشاركين بفعاليات مهرجان جرش.

Advertisements