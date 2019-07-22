شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام معبرة عن صدمتها لرحيل صابرين بورشيد: "خبر مفجع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة أحلام، الفنانة البحرينية صابرين بورشيد، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " صابرين بورشيد الله يرحمها ويغفر لها خبر مفجع ، اللهم اغفر لروح صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء".

وتوفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 34 عاماً.

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وأصيبت الراحلة بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج .

وعملت صابرين بالاذاعة والتليفزيون بدولة البحرين ودخلت مجال التمثيل عام 2014، وقدمت أغلب أعمالها الفنية بالكويت حيث كانت تعيش هناك معظم أوقاتها، وشاركت مؤخرا في مسلسل عشاق رغم الطلاق، والذي عرض في مارس الماضي.