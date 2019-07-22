شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل لبنانى بديل عزت أبو عوف فى فيلم "كل سنة وأنت طيب"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع فيلم "تامر حسنى الجديد الذى يحمل اسم مؤقت "كل سنة وأنت طيب" على الفنان اللبنانى كميل سلامة أحد أبطال فيلم "القضية 23" الذى رشح لأوسكار عام 2018، لتقديم الدور الذى كان مقرر أن يجسده الفنان الراحل عزت أبو عوف كضيف شرف.



الممثل اللبنانى كميل سلامة

ويقدم كميل سلامة 6 مشاهد خلال أحداث الفيلم، قام بتصوير عددا منها خلال الأيام الماضية، ومن المقرر تصوير المتبقى قبل نهاية الأسبوع الجارى خاصة أن مخرج العمل سعيد الماروق حدد يوم الخميس المقبل موعداً لانتهاء تصويرآخر مشاهد الفيلم للعمل على إنجاز عمليات المونتاج والمكساج وتجهيزه .

فيلم "كل سنة وأنت طيب" سيتم تغيير اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة مع بدء عمليات الدعاية، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف.

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