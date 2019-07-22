شكرا لقرائتكم خبر عن صور..سكارليت جوهانسون تظهر بملابس من David Koma تعرف علي سعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختار النجمة العالمية سكارليت جوهانسون تصميمات ملابسها من أهم و أشهر دورالأزياء العالمية الشهيرة.

وقد اثارت النجمة البالغة من العمر ( 34 عام ) الجدل بين المعنيين بالأزياء و الموضة بعد ظهورها في إحدي الفعاليات الخاصة بـ " Comic-Con International "، حيث كانت إطلالة جوهانسون كلاسيكية مثيرة خطفت الاضواء .

ارتدت سكارليت جوهانسون " JUMPSUIT " ذو تصميم بسيط جمع اللونين الابيض و الأسود و هو من مجموعة تصميمات دار أزياء " David Koma " الشهير ، ووصل سعره الي 1356 جنيه استرليني .

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