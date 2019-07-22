شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور: "أنا مسيحية و أى حد يقلل من احترام دينى هعمله بلوك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة ​سيرين عبد النور، من جمهورها​ تقبل اختلاف الاديان، وذلك بسبب بعض التعليقات السلبية التى وجهت لها، بعد نشرها لصورة القديس شربل بمناسبة يوم ميلاده.

وردت سيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " انا مسيحية وبفتخر واحترم كل الاديان السماوية واتمنى الاحترام المتبادل اما اي حداً رح يقلل من احترام ديني واحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتى، وهعمله بلوك ".

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث، بطولة تيم الحسن، وعرض فى رمضان الماضى، وتستعد لبطولة الجزء الثالث من المسلسل