شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوى يتعرض لوعكة صحية..ونجله أحمد: حالته حرجة جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد الفيشاوى لـ"الخليج 365"، أن والده النجم الكبير فاروق الفيشاوى تعرض لوعكة صحية مؤخراً مضيفاً أن حالته الصحية حرجة جداً، مطالباً من الجمهور الدعاء له مشيراً إلى أنه يرافق والده فى المنزل مع والدته سميه الألفى التى حرصت على التواجد معه فى هذه الفترة الصعبة.





وأعلن فاروق الفيشاوى فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.

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