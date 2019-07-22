شكرا لقرائتكم خبر عن قبل"انساى".9 أغانى لمحمد رمضان وسعد لمجرد تخطت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل كليب أغنية "انساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد حصد المشاهدات الكبيرة على موقع يوتيوب منذ طرحها قبل 3 أيام حيث وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 25 مليون، ومن المتوقع أن يزداد الرقم خلال الأيام المقبلة لاسيما وأن الثنائى معروفين بتحقيق أغانيهم مشاهدات كبيرة على يوتيوب.

وقبل طرح "انساى" استطاع محمد رمضان وسعد المجرد تخطى الـ 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بأكثر من أغنية، حيث حصدت 3 أغانى لرمضان أكثر من 100 مليون مشاهدة، بينما لمجرد تخطى هذا الرقم فى 6 أغانى ولذلك متوقع أن تتخطى "انساى" 100 مليون مشاهدة وأكثر خلال الفترة المقبلة.



أغنية مافيا

وتأتى الأغانى التى تخطى بها محمد رمضان حاجز الـ 100 مليون مشاهده، "مافيا" 136 مليون مشاهدة، و"نمبر وان" 111 مليون مشاهدة، وأغنية "اللهو الخفى" اعلان رمضان مع فاندام والذي حصد 108 مليون مشاهدة.



أغنية نمبر وان



أغنية اللهو الخفى

أما سعد لمجرد فحصد بأغنية "لمعلم" 749 مليون مشاهدة، وأغنية "غلطانه" 236 مليون مشاهدة، وأغنية "أنا ماشى ساهل" 182 مليون مشاهدة، وأغنية "let go" 162 مليون مشاهدة، وأغنية "غزالى" 161 مليون مشاهدة، وأغنية "كازابلانكا" 152 مليون مشاهدة.



أغنية لمعلم

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أغنية غلطانه



أغنية غزالى



سعد لمجرد let go



سعد لمجرد انا ماشى ساهل