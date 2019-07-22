شكرا لقرائتكم خبر عن كتبت اسمه علي عضلة ساقها الخلفية..هكذا عبرت كاردي بي عن حبها لزوجها أوفست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة الراب الشهيرة كاردي بي أن تعبرعن حبها لزوجها النجم أوفست علي طريقتها الخاصة . تفاجئ محبي وعشاقي كاردي بي ذات الـ 26 عام أمس برسمها "تاتو " جديد علي ساقة من الخلف حمل اسم " أوفست "، وهي الصورة الذي نشرها النجم أوفست علي صفحته الشخصية علي موقع الصور" إنستجرام " والتقطتها خلال لقاءها ببرنامج الـ Facetime " . يذكرأن كاردي بي تمتلك شعبية جارفة بشتي أنحاء العالم، حيث قدمت عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن أبرزها : " Press " و" Bodak Yellow " و " Be Careful "، وغيرهم .

كاردي بي

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