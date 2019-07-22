نقل الفنان فاروق الفيشاوي للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نُقل الفنان فاروق الفيشاوي، منذ ساعات قليلة، لأحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من الفنان فاروق الفيشاوي لـ"الخليج 365" إن النجم فاروق الفيشاوي عانى خلال الساعات الأخيرة من أزمة صحية، ونقل إلى المستشفى، برفقة نجله الفنان أحمد الفيشاوي.

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أنه سيتعامل مع المرض كأنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى تحدي المرض والانتصار عليه.