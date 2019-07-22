خاص| أحمد صيام يعتذر عن "المتفائل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

اعتذر الفنان أحمد صيام، عن المشاركة في مسرحية "المتفائل" الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولتها بجانب الفنان سامح حسين من إخراج إسلام إمام

وكشف صيام عن أسباب اعتذاره عن الدور في تصريحات خاصة لمصراوي قائلًا: "إنه اعتذر، منذ أيام، عن المشاركة في المسرحية؛ لأن الدور غير مناسب له، بالإضافة إلى انشغاله بعمل مسرحي جديد".

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وأكد صيام أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين فريق عمل المسرحية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح

وأشار إلى أنه يقوم بعمل بروفات، خلال الوقت الحالي على مسرحيته الجديد التي تحمل اسم "حب رايح جاي".

مسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين، وسامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام.