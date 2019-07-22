فنانة سورية تعلن دعمها لحقوق المثليين.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت الفنانة السورية سوسن آرشيد، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصة "القصص القصيرة" دعمها لحقوق المثليين.
وكتبت سوسن "من الآخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابوهات يرسمها كل مجتمع على مزاجه فبالتالي أنا مع حقوق المثليين"، ونشرت عدد من التعليقات التي جاءتها وكانت ما بين مهاجم ومؤيد.
وعقبت سوسن على ردود أفعال الجمهور، وكتبت "بس تعقيبًا على ما مضى، كم المحبة والتقديم يلي وصلني بالمقابل قد يرعب كثيرًا التيار الذي يفصل الحريات على مقاسه".
وجاء ما كتبته سوسن بعد تعرضها لهجوم فور نشرها لمقطع من فيديو كليب طرحه شقيقها "ميجا أرشيد" تم تفسيره على أنه إعلان لمثليته الجنسية.
سوسن آرشيد ممثلة سورية شهيرة، شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية التليفزيونية، منها "سرايا عابدين"، "وجوه وأماكن"، "ملح الحياة"، "فنجان الدم"، "عن الخوف والعزلة"، "تخت شرقي" و"الخراب". وهي زوجة الفنان السوري مكسيم خليل.
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