ردت الفنانة عبير صبرى بحدة على كلام إحدى متابعيها على “إنستجرام” بعدما علقت الأخيرة على صورة للفنانة، وهى تأكل التوت فى لندن قائلة: “شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين” لترد عليها عبير صبرى قائلة: “بس يا حمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة يا غيورة يا مسكينة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري تسب أحد متابعيها عبر حسابها على انستجرام.. هذا ما قالته لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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