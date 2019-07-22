بالصور.. أنف ماجد المهندس تشعل السوشيال ميديا بعد حفله مع نجوى كرم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من حفل الفنان ماجد المهندس الذي أقيم على مسرح طلال مداح في أبها في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار فعاليات حفلات صيف عسير، بمشاركة الفنانة نجوى كرم التي افتتحت الحفل، مؤكدين خضوعه لعملية تجميل نظرًا للتغيير الواضح في شكل أنفه.

ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا ضخما في السعودية

ويشار إلى أنه كان أحيا المطرب ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح طلال مداح، وظهر "المهندس" بشكل مميز خلال إطلالته الأولى على المسرح نظرًا لأنها تعتبر المرة الأولى التي قام فيها ماجد بالغناء في مدينة أبها.

ماجد المهندس يشعل مسرح طلال مداح في السعودية

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ويذكر انه كان صعد المهندس مسرح طلال مداح بمنطقة أبها بالمملكة العربية السعودية، لإحياء الفقرة الثانية من الحفل الغنائي بقيادة المايسترو مدحت

خميس، وقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانية الذي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، حيث بدأ بأغنية "ما صدقت نتلاقى"، ثم أطرب الجمهور بأجمل الأغاني السعودية الخالدة.

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الجدير بالذكر أنه كان أحيا المطرب العراقى ماجد المهندس، مساء يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًا بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بالسعودية، وشاركته الحفل المطربة داليا مبارك، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة" التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه.