فيديوجراف.. بصمات نجوم الغناء في ثورة يوليو

يشهد المجتمع المصري بعد ساعات قليلة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، التي تحظي بخصوصية تاريخية في قلوب المصريين، وقد وثقتها أعمال

عمالقة الغناء بالتعاون مع أبرز ملحني وكتاب تلك الفترة، وساعدت في ترسيخ ذكريات لا تُنسي، مازالت تُشعل في الوجدان حماسة ونشوة انتصار يعود تاريخة إلي 67 عامًا مضت.

وتستعرض "بوابة الوفد" في الفيديوجراف التالي أبرز عشرة نجوم تغنوا بثورة يوليو وانتصاراتها.

