مُسلسل رسايل يوميًا على MBC مصر

هل يُصدق الجميع ما قد يراه البعض في أحلامه من رؤى، بعضها قد يتحقق ما يُثير الكثير من الجدل والإتهامات أحياناً، هذا ما يحدث لمي عز الدين خلال مُسلسل "رسايل" الذي تعرضه قناة "MBC مصر" يومياً في تمام السادسة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "رسايل" حول فتاة تتلقّى إشارات ورسائل عبر الرؤى والأحلام وتحاول إبلاغ المحيطين بها بفحواها ولكنهم لا يصدقونها ما يُسبب لها الكثير من المشاكل والأزمات، وأثناء رحلتها تكشف عن خبايا ما حدث من مُتغيرات إجتماعية

في مصر وتغوص في مشاكل الكثير من المواطنين البسطاء الذين يُعانون من ضغوط الفقر.

مٌسلسل "رسايل" يضم نخبة من النجوم منهم مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم وأخرين.. وهو من محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.