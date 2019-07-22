نجوم الفن في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان السينما بجرش للثقافة والفنون

احتضن مسرح الصوت والضوء افتتاح مهرجان السينما للأفلام الروائية القصيرة، والنجوم الأردنيين والعرب، بحضور د.محمد أبو رمان رئيس اللجنة العليا ووزير الثقافة والشباب.

وقام بتقديم الحفل الزميلة الإعلامية ضياء العوايشة أمام جمهور كبير لم يتسع له مدرج المسرح، فانتشر على جنباته، في مشهد تمازجت فيه الأزياء المعاصرة مع أعمدة جرش.

ويحمل المهرجان لمسة وفاء تجاه مؤسس الثقافة السينمائية في الأردن، الناقد السينمائي الراحل حسان أبو غنيمة حيث تحمل هذه الدورة اسمه، ولعل تقديم الزميلة ضياء العوايشة له، هو الأكثر تأثيرا بالوجدان عندما قالت النجومية هي عندما تغيب فيزداد حضورك وعندما يقترب زيت فانوسك من أن ينضب فتشع أكثر وأكثر.

رئيس اللجنة العليا د.أبو رمان

وارتجل د.محمد أبو رمان كلمة قال فيها: "أشعر بالفخر ونحن في مهرجان جرش نستقبل نخبة من الفنانين العرب، أهلا بكم في الأردن، كما أرحب بالنجوم الأردنيين الكبار الذين نفخر بهم، مع كوكبة من نجوم العرب، وفي هذه الدورة الأولى

للمهرجان، نفتح نافذة جديدة نطل منها على الفن السابع بإبداعاته ونجومه، ووجودكم هنا إثراء المهرجان فنيا وإعلاميا.

أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي في كلمته: "مساء الفرح والمحبة والجمال في هذا اللقاء العربي الجميل، حيث نلتقي على الإبداع والإخاء، ونشعر بسعادة غامرة بوجودكم بيننا، بهذا الحضور البهي، فأنتم بين أهلكم، وفي بلدكم، ووجودكم بيننا يمثل إضافة حقيقية للمهرجان".

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د.علي قوقزة…رئيس بلدية جرش

وألقى رئيس بلدية جرش، عضو اللجنة العليا للمهرجان، كلمة ترحيبية بالضيوف العرب، وتناول أهمية المهرجان ودوره في التواصل الفني والثقافي والإبداعي كجسر بين الأردن والأشقاء العرب والعالم، وشدد علي أهمية وجود مهرجان للسينما ضمن فعاليات جرش، ووجود هذه الكوكبة من الفنانين العرب والأردنيين.

وتم عرض فيلم سينمائي عن الناقد السينمائي "حسان أبو غنيمة- عاشق السينما

" من إخراج رامي عبدالمعطي، وتضمن مقابلة مع عائلته وزملاءه وتلاميذه، في إضاءة على الجانب الإنساني في حياته، وما تركه من أثر كبير في الوسط الثقافي، وجهوده في تأصيل الثقافة السينمائية في الأردن، والعروض السينمائية الجادة فهو فعلا عاشق السينما ومخلص لها.

تكريم النجوم العرب والأردنيين

وقام د. محمد أبو رمان، وأيمن سماوي بتكريم لجنة التحكيم وهم الفنانة عبير عيسى رئيسة لجنة التحكيم، وأعضاء اللجنة الفنانة مادلين طبر، والمخرج خالد الزدجالي، والفنانة أمل الدباس، والفنان طارق عبدالعزيز.

كما تم تكريم العديد من النجوم العرب والأردنيين ، وهم: "المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والفنان جمال سليمان، والفنان مصطفى شعبان عن دوره في مسلسل "أبو جبل"، والمنتج حسام شوقي - شركة سينرجي للإنتاج الفني، والمخرج أحمد صالح، والفنانة سلمى المصري، والفنان إياد نصار، والفنانة روجينا، والفنان منذر رياحنة، والفنان طارق لطفي، والفنانة مارجو حداد، والمخرج جلال طعمة، والفنانة صفاء سلطان ، والفنان أحمد عبدالعزيز، والفنانة أميره نايف، والمخرج فيصل الزعبي، والفنانة سميرة خوري، والفنان محمد العبادي، والفنان أندريه سكاف، والفنانة د.ريم سعادة، والشاعر ياسر قنطوش، والمخرج عروة زريقات، والمخرج حسن أبو شعيرة، والفنان عبدالكريم قواسمي".