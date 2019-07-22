باميلا الكيك تهاجم ماغي بو غصن وهذه أسرار خلافهما التي تكشف للمرة الأولى

أطلت باميلا الكيك ضيفةً على برنامج (أكلناها) مع الممثل السوري باسم ياخور، وأطلقت سلسلة تصريحات صادمة، منها اتهامها للممثلة ماغي بوغصن بالغيرة منها ومن أدائها، ومحاربتها بهدف إلغائها فنيًا وايقاف مسيرتها.

واتهمت باميلا زميلتها بمحاولة انهائها فنيًا والوقوف خلف قرصنة صفحتها عبر (الفيس بوك)، ومنع نصف المنتجين من التعامل معها، وإزالة اسمها من على الغلاف الترويجي لمسلسلهما (يا ريت)، وبالضغط على صديقتها كلوديا مارشيليان لعدم التعاون معها.

وكان الخلاف بين ماغي وباميلا قد بدأ مع عرض مسلسل "يا ريت"، حيث كان عقد المسلسل ينص على أن تكون البطولة لباميلا بطولة ثانية بعد ماغي وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل، ووافقت باميلا ووقعت العقد، لتبدأ بعدها بمهاجمة ماغي من خلال حسابات وهمية على "تويتر".

ومن خلال قسم جرائم المعلوماتية، تمكنت ماغي من تحديد مصدر الحسابات التي تتهجم عليها، واتصلت بوالد باميلا، وطلبت منه إنهاء القضية بمعرفته، كي لا تضطر إلى الشكوى على ابنته.

والد باميلا أخذ الأمور على عاتقه، وقام بإقفال كل الحسابات الوهمية، إلا أن ماغي وباميلا لم يتواصلا بعد ذلك.