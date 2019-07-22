ما لا تعرفه عن الفنانة العربية نجوى نمري

في الموسم الثالث من مسلسل La casa de papel، الذي بدأ عرضه صباح الجمعة الماضي، لفتت الأنظار الممثلة نجوى نمري، التي تلعب دور المحققة الداهية، التي تتمكّن بذكائها وجبروتها من الانتصار على البروفيسور.

فمن هي نجوى الممثلة ذات الأصول العربية؟ وكيف بدأت حياتها الفنية؟

نجوى مواليد 14 فبراير سنة 1972 لأب من أصل أردني وأم إسبانية.

أم نجوى من منطقة نافارا بينما أبوها من الأردن واسمه كرم نمري. لديها أخ اسمه كريم، وأخ غير شقيق اسمه أندريه، وأختان غير شقيقتان وهما سارة ونادية.

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ولدت في إسبانيا، وعاشت في مدريد، وبدأت حياتها كممثلة في فيلم للمخرج دانيال كالباسورو، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد تيو، قبل أن ينفصلا عام 2004.

أسست فرقة موسيقية، وبدأت بالغناء مع المطرب كارلوس جون، وأطلقا على فرقتهما اسم Najwajean، ثم أطلقت ألبومين بصوتها.

عرفت شهرة كبيرة عام 2015، من خلال دورها في مسلسل vis a vis، المعروف عالمياً باسم LOCKED UP، حيث لعبت دور زوليما، السجينة الخطيرة التي تتحكم بسجن نساء.

وقد جاءت مشاركتها في الموسم الثالث من مسلسل La casa de papel، بسبب نجاحها الكبير، ولمعت في دور المحققة الذكية، وحظيت بنجاح ساحق، رغم أنّ المشاهدين كرهوا دورها لما تضمّنه من شر.

وفي مقابلة معها، سئلت نجوى هل تتكلمين اللغة العربية؟ إذا كنت قادرة على ذلك، هل قدمت أغانٍ أو ستغنين بالعربية إذا تمّ عرض الكلمات والألحان عليك؟

وفي محاولة منها للتهرب من الإجابة على كل ما جاء في السؤال، ردت نمري بإقتضاب: 'والدي أردني، وبإختصار، في أغلب الأحيان أردد بعض الجمل باللغة العربية'.