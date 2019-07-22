انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد أقل من عام على زواجهما

أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، بعد أقل من عام على زواجهما.
وقالت هنا إنها انفصلت في هدوء بسبب خلاف بوجهات النظر بينها وبين أحمد، إلا أن ذلك لا يمنع أن علاقتها طيبة للغاية بفلوكس، والذي مازال وسيبقى صديقاً مقرباً لها.
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وأضافت هنا، أنها لم تجد من أحمد فلوكس سوى الاحترام الشديد والشهامة والرجولة؛ لذلك فهي تحافظ دائماً على علاقتها به.
يذكر أن قصة حب أحمد فلوكس وهنا شيحة، قد بدأت عندما التقى الاثنان بكواليس مسلسل نصيبي وقسمتك، وأعلن الاثنان بعد وقت قصير عن زواجهما في حفل عائلي، حضره أسرتا النجمين.
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