عمرو دياب يحتفل بميلاد ابنته بهذه الرسالة

عمرو دياب اجتمع مع أسرته مؤخراً، في تخرج أحد أبنائه

شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره ومحبيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة له ظهر من خلالها بجانب ابنته جنا، واحتفل الهضبة من خلال هذه الصورة بميلاد ابنته، وعلق على الصورة وقال: «عيد ميلاد سعيد لجميلتي جنا... أحبك»، وتفاعل الكثيرون من زملاء الهضبة بالوسط الفني ومحبيه، وحرصوا على تهنئة ابنته بعيد ميلادها.

وكان عمرو دياب قد اجتمع مع أبنائه جنا وعبدالله وكنزي خلال العام الماضي، في حفل تخرج أبنائه من المدرسة، وقضى معهم بعدها وقتاً طويلاً.

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جنا قدمت بصوتها مؤخراً العديد من الأغنيات العالمية المشهورة

جدير بالذكر، أن جنا عمرو دياب ظهرت خلال الفترات الماضية في الكثير من المقاطع المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، وهي تقدم عدداً من وصلات الغناء الأجنبية، وسبق وقدمت إحدى الأغاني خلال الفترات الماضية، وكان يدعمها خلال هذه الفترة زوجة أبيها الفنانة شيرين رضا، والتي تربطها علاقة طيبة بأبناء عمرو دياب بأكملهم.

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يشار إلى أن عمرو دياب يستعد خلال الفترة الجارية لطرح ألبومه الجديد: أنا غير، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، ومن بينهم: أيمن بهجت قمر، وبهاءالدين محمد، وتامر حسين، وعمرو مصطفى، وغيرهم الكثيرون من المواهب الشابة الذين يفضل عمرو دياب التعاون معهم في كل عمل جيد يقدمه.