عمرو دياب يفاجئ جمهوره بطرح ألبومه في هذا الموعد

«أنا غير» في أغسطس المقبل

فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة للمصلق الدعائي لألبومه الجديد «أنا غير»، والذي من المفترض أن يطرحه الهضبة خلال موسم الصيف الجاري، وبالتحديد في أغسطس المقبل.

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وعلق الهضبة على الملصق الذي ظهر من خلاله بإطلالة كلاسيكية، وقال: «الصيف ميبدأش من غير عمرو دياب»، وتفاعل الكثيرون من جمهور الهضبة مع هذا الملصق، وقاموا بنشره عبر حساباتهم الشخصية، وأعربوا عن سعادتهم البالغة بإعلان عمرو دياب عن ألبومه الجديد، وأكدوا على انتظارهم لأعماله بفارغ الصبر.

عمرو دياب يحيي حفلاً كبيراً في قبرص هذا الشهر

ومن المفترض أن يطرح عمرو ألبومه عقب عودته من رحلة قبرص، التي سيحيي بها حفلاً غنائياً ضخماً للعام الثاني على التوالي، وسيقدم من خلاله إحدى أغانيه الجديدة.

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وتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار، من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وبهاءالدين محمد، وعمرو مصطفى، وغيرهم من المواهب الشابة التي يفضل عمرو دياب التعاون معها في ألبوماته الغنائية.

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على ناحية أخرى، من المقرر أن يعلن عمرو دياب خلال الفترة المقبلة عن زواجه الرسمي من الفنانة دينا الشربيني، التي تربطه بها علاقة عاطفية منذ فترات طويلة، وكان الهضبة يرافقها في كواليس مسلسلها الأخير زي الشمس، الذي خاضت به الموسم الرمضاني، بشكل دائم.