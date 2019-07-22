هل انفصل محمد الشرنوبي عن خطيبته بعد شهر من ارتباطهما؟

سارة الطباخ نشرت فيديو طلبه يدها للخطوبة

ألغت المنتجة سارة الطباخ متابعتها لخطيبها الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام، ورغم ذلك فمازالت سارة محتفظة بمجموعة من الصور التي جمعتهما، وكذلك فيديو لحظة تقدمه لخطبتها؛ مما أثار حيرة الجمهور.

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شركة سارة الطباخ هي الشركة المنتجة لأغاني الشرنوبي

وحتى الآن ما زالت شركة earth production المملوكة للطباخ، هي المسئولة والمنتجة لأعمال الشرنوبي الفنية.

الجدير بالذكر، أن سارة كانت قد أعلنت خبر ارتباطها بالشرنوبي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، لكن الشرنوبي لم ينشر عبر حساباته على السوشيال ميديا أي صور تكشف عن علاقته بها.

يشار إلى أن سارة الطباخ هي مديرة أعمال الشرنوبي ومنتجة ألبومه الأول، وتجمعهما علاقة صداقة منذ 3 سنوات، وتحولت لارتباط خلال الفترة الماضية.

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يذكر أن محمد الشرنوبي شارك في موسم عيد الفطر السينمائي، من خلال فيلم «الممر»، وشاركه البطولة كل من: أحمد عز، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأمير صلاح الدين، وهند صبري، وشريف منير، وإياد نصار وغيرهم، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار أمير طعيمة، وقدد حقق إيرادات اقتربت من الـ70 مليون جنيه.

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من جهه أخرى، كان قد شوق الشرنوبي جمهوره بصورة جمعته بأبطال مسلسل كأنه امبارح، وكشف عن أنه من المحتمل أن يقوموا بتقديم جزء ثان من العمل.

وكان اسم محمد الشرنوبي قد تردد خلال الأيام الماضية بعد تعرض خطيبته السابقة لمى كتكت لحادث سير، وذلك عندما تحدثت عنه والدة خطيبته الفنانة أمل رزق في أحد البرامج التليفزيونية.