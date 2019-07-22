هذا هو موعد زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

كشف الفنان أحمد فهمي، الموعد النهائي لحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد؛ موضحاً أنه من المقرر إقامته شهر سبتمبر المقبل، عقب عودته من تصوير فيلمه خارج مصر يوم 9 من نفس الشهر.

وقال فهمي، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، الذي انتقل بـكاميرا برنامجه «8 الصبح»، الذي يعرض عبر قناة dmc، أنا مكنتش عاوز أتجوز مرة أخرى، بس مبسوط وأنا بعمل كده لهنا؛ لأنها تستاهل إني أتجوزها، وتابع: «علي ربيع مش مصدق البهدلة اللي أنا فيها، وقال لي أنا مش هصدق غير لما أشوفك ببدلة الفرح».

ويستعد الفنان أحمد فهمي، حالياً للاحتفال بزفافه على الفنانة هنا الزاهد، من خلال تجيهزات شقته وتطوير الديكورات التي طالبت هنا بتعديلها.

وعمل فهمي وهنا سوياً لأول مرة في رمضان 2019 في مسلسل «الواد سيد الشحات»، وشاركهما البطولة: محمد عبدالرحمن، وهو من إنتاج شركة «سينرجي»، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

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