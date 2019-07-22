بالفيديو: وصلة رقص لزوجة راغب علامة ونجلها

تكررت غيرة خالد راغب علامة على والدته جيهان علامة في أكثر من موقف؛ حيث‏ نشر خالد علامة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو وهو يرقص بصحبة والدته في أحد الأماكن، وعلق عليه قائلاً: «أرقص ‏مع حياتي».

ومنع خالد علامة والدته من الرقص في وقت سابق، وقد تم تداول الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرر خالد ‏منعه لوالدته من الرقص بسبب غيرته عليها، وأنه إن كان ليس لوالده أن يمنعها من الرقص؛ فهو يستطيع ذلك لأنه ابنها. ‏‏

جدير بالذكر، أن الفنان راغب علامة لديه ولدان هما: خالد ولؤي، من زوجته جيهان علامة، وتحظى الأسرة بعلاقة صداقة تربطهم ‏ببعضهم البعض؛ حيث يرافق أولاد راغب والدهم في الكثير من النشاطات اليومية. ‏

شاهدي الفيديو :

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