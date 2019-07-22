بالفيديو: وصلة رقص لزوجة راغب علامة ونجلها

تكررت غيرة خالد راغب علامة على والدته جيهان علامة في أكثر من موقف؛ حيث نشر خالد علامة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو وهو يرقص بصحبة والدته في أحد الأماكن، وعلق عليه قائلاً: «أرقص مع حياتي».
ومنع خالد علامة والدته من الرقص في وقت سابق، وقد تم تداول الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرر خالد منعه لوالدته من الرقص بسبب غيرته عليها، وأنه إن كان ليس لوالده أن يمنعها من الرقص؛ فهو يستطيع ذلك لأنه ابنها.
جدير بالذكر، أن الفنان راغب علامة لديه ولدان هما: خالد ولؤي، من زوجته جيهان علامة، وتحظى الأسرة بعلاقة صداقة تربطهم ببعضهم البعض؛ حيث يرافق أولاد راغب والدهم في الكثير من النشاطات اليومية.
شاهدي الفيديو :
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