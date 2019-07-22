هنا شيحة تبدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"

تبدأ الفنانة هنا شيحة غداً الإثنين تصوير المشاهد الأولى من الحكاية الثانية بالجزء الثالث لمسلسل «نصيبي وقسمتك»؛ حيث وقع الاختيار عليها لتجسد شخصية جديدة ضمن أحداث المسلسل المتصلة المنفصلة. اقرئي ايضا : نشوى مصطفى تهاجم جمهورها بقسوة للمرة الأولى

وتحمل القصة الثانية من المسلسل اسم «اتفضلوا في الصالون»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة مع هنا شيحة، الفنان فراس سعيد، وأحمد جمال، وأحمد رفعت، ونانسي صالح. Advertisements اقرئي ايضا : أحمد عز يهنئ مروة ناجي، على أغنيتها الجديدة وتجسد هنا شيحة شخصية دارين، والتي تعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف بسبب رومانسيتها الكبيرة، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل في شهر سبتمبر المقبل، وذلك عبر 9 حكايات، كل حكاية تدور في 5 حلقات، تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.



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