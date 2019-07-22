كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 03:33 مساءً - أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” صالح العاروري ” اليوم الإثنين خلال اجتماع وفد حركة حماس مع المرشد الإيراني ” علي خامنئي ” في طهران أنها تعتبر نفسها بخط الدفاع الأول عن إيران في حال تعرضت لأي عمل عسكري من جانب أمريكا أو إسرائيل .
حيث تتصاعد الضغوط الأمريكية على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي وتزداد التوترات بينها وبين دول غربية حول حرية الملاحة بمنطقة الخليج .
وقال : ” نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية ونؤكد أن أي عمل عدائي ضد إيران هو عمل عدائي ضد فلسطين والمقاومة .. ونحن نعتبر أنفسنا في الخط الأمامي لدعم إيران ” .
وأضاف العاروري : ” أن هدف ترامب من صفقة القرن ضمان مصالح الكيان الصهيوني وأمريكا ” .
ونقل العاروري خلال لقائه تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” إسماعيل هنية ” وتقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية قائلا : ” نحن في مسار واحد مع الجمهورية الإسلامية على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين ومع الإيمان بالوعد الإلهي قدمنا الآلاف من الشهداء من أجل تحرير القدس ” .
وعلى الجانب الآخر قال المرشد الإيراني ” علي خامنئي ” أن حماس هي في قلب فلسطين كما أن فلسطين تقع في قلب العالم الإسلامي .
كما قال : ” قبل سنوات ليست ببعيدة كان الفلسطينيون يحاربون بالحجارة لكنهم اليوم مجهزون بالصواريخ الدقيقة ” .. في إشارة إلى دعم محتمل من قبل النظام الإيراني لحركة حماس بعد أن توقف دعم طهران بعض الشيء أثناء الأزمة السورية عام 2011 بسبب موقف الحركة من النظام السوري .
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تعلن الولاء ل ” خامنئي ” وإنها بخط الدفاع الأول عن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.