وفاة الممثل والستاند أب كوميدي مانجوناث نايدو أثناء عرض في دبي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي الفنان الكوميدي من أصل هندي مانجوناث نايدو على خشبة المسرح أثناء أدائه أمام جمهور مكتظ في دبي ، وفقًا لصحيفة الخليج تايمز.

ورد أن مانجوناث نايدو ، 36 عامًا ، أصيب بسكتة قلبية أثناء أدائه لمجموعته المسرحية يوم الجمعة 19 يوليو، وبحسب المتداول، اشتكى الممثل من القلق والإرهاق، ثم جلس على مقعد بجانبه قبل أن ينهار على الأرض ، حسبما ذكرت الصحيفة اليومية ومقرها دبي، واعتقد الجمهور أن هذا كله جزء من المسرحية.

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كان آخر عمل له في أحد عروضه التي اعتاد على تقديمها بمسرح أحد فنادق دبي، ذهب على المسرح وكان يُضحك الناس بفنه، كان يتحدث عن والده وعائلته، وبعد ذلك دخل في قصة كيف يعاني من القلق، ونقلت الصحيفة عن مقداد دوهادوالا ، صديقه وزميله الكوميدي ، قوله في التقرير: “إنه بعد دقيقة من القصة انهار”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن شاهد حضر العرض أن الجمهور، الذي بلغ عدده نحو 80 شخصا، أصيب بصدمة كبيرة، بعد التحقق من وفاة الكوميدي.

وبعد ثلاث دقائق من سقوطه على المسرح، أسرع رواد الفندق لنجدته، ثم تم استدعاء الإسعاف، ونقله إلى مستشفى حاولت إنعاشه بينما كان نايدو لفظ أنفاسه الأخيرة بالفعل بعد تشخيصه بإصابته بسكتة قلبية.