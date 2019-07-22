أحمد السقا وليلى علوي ونجوم الفن والسياسة في عزاء أرملة إبراهيم سعدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء أرملة الكاتب الراحل إبراهيم سعده، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والمجتمع.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد السقا، والفنانة ليلى علوي، وعلاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والكاتب الصحفى خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والإعلامية لميس الحديدى.

كما حضر رجل الأعمال صلاح دياب، والفنانة إيمى سالم، والمنتج محمد حفظي، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق، والإعلامية منى الشاذلى، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا، والنائب محمد وجيه أباظة، والخبير السياحى أشرف شيحة، واللواء عبد السلام محجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، والنائب طلعت السويدى، ومحمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والإعلامية أسماء مصطفى، وغيرهم.

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وكانت نادين روبن بولي السويسرية، أرملة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، قد لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء سباحتها أمام الشاليه الخاص بها في خليج غزالة بالساحل الشمالي.

ورغم محاولات إنعاش أرملة سعدة، ووصول الإسعاف لها في وقت عاجل إلا أن محاولة إنعاش القلب باءت بالفشل، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.

وصرحت ابنة إبراهيم سعدة أن والدتها رحلت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك قبل غرقها في المياه.