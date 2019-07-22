ابنة بيونسيه تشاركها في كليبها الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة والنجمة الشهيرة بيونسيه النقاب عن أغنية Spirit الخاصة بالفيلم الذي تؤدي فيه بيونسيه الأداء الصوتي لشخصية نالا.

واللافت أن الكليب تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على قناة بيونسيه الرسمية عبر موقع يوتيوب، وهو الكليب الذي شهد مشاركة “بلو إيفي” (سبع سنوات) في الكليب الى جانب والدتها بيونسيه.

فيلم “ليون كينج” يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير لعام 1994 ولكن بصورة واقعية.

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ويسرد الفيلم نفس قصة فيلم ديزني. وتدور الأحداث حول الشبل سيمبا الذي يهرب من المملكة بعدما يتآمر عمه سكار ليصبح الملك ويحل محل والده موفاسا.

ويؤدي الممثل دونالد جلوفر شخصية سيمبا بعد أن يكبر وتؤدي بيونسيه شخصية صديقته نالا. ويشارك في الفيلم أيضا الممثل شيوتيل إيجوفور الذي يقوم بشخصية سكار وسيث روجين في دور بومبا وجيمس إيرل جونز الذي قدم شخصية موفاسا في فيلم ديزني الأصلي.