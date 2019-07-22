أبو ينتظر طفله الاول وهكذا اعلن الخبر من لبنان

يستعد الفنان أبو لاستقبال مولوده الاول وذلك بعدما كشف عن حمل زوجته في صور نشرها على حسابه على انستغرام.

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أبو، الذي حضر مع زوجته حفل زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، الذي اقيم في لبنان الاسبوع الفائت، كشف عن حمل زوجته من خلال صورة ظهر فيها وهو يحتضن زوجته التي بدت في مراحل متقدمة من الحمل.

أبو تلقى العديد من التعليقات المهنئة بمناسبة قرب قدوم مولوده الأول.

نفيد بالذكر أن النجم ابو حقّق نجاحاً باهراً مع النجمة يسرا في الاغنية الشهيرة “ثلاث دقات” حيث حققت اعلى نسبة استماع في التطبيقات الموسيقية واليوتيوب لعام 2017 وحصدت حتى الآن اكثر من 482 ملايين مشاهدة.