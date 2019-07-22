مروان خوري يهدي حفلته الى “اغلى انسانة”

أحيا الفنان الشامل مروان خوري أمسية رومانسية ليلة الاحد 21 الجاري ضمن مهرجان “ليالي قلعة دمشق” بدورته الثانية وذلك بعدما تم تأجيلها الاسبوع الفائت وتحديداً في 14 الجاري بسبب وفاة والدته.

وعلى الرغم من المصاب الأليم، وضع “خوري” أحزانه جانباً وإلتزم بإحياء الحفلة خاصة بعدما كان الجمهور قد ابتاع التذاكر قبل موعد الحفلة بأيام، وهذا ان دل على شيء يدل على احترام “خوري” لجمهوره ومسؤوليته تجاه الشركة المنظمة للحفل والجمهور الذي أتى من كل المناطق ليستمتع بأمسية ولا كل الأمسيات مع صوته الساحر والعذب.

افتتح مروان خوري السهرة بأغنية “يا رب”، ثم وجه تحية الى الجمهور والى سوريا. وكشف ان العام الفائت قدّم حفلة في سوريا على الرغم من أن ظروف الحرب كانت صعبة ولكن كان على يقين ان الشعب يحتاج أن يعيش وأن تستمر الحياة ولكن كل الذين رحلوا عن عالمنا بقوا في قلوبنا ولا ننساهم.

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وشدد “خوري” ان كل الظروف الصعبة التي واكبت الحفلة العام الفائت، تنطبق عليه اليوم الليلة خاصة مع الحزن الذي يعيشه بعدما “فقد اغلى انسانة في هذه الدنيا” وان وجوده مع جمهوره هو فرح له وواجب عليه.

وأهدى مروان هذه الليلة الى والدته والى كل شخص خسر أحد الأشخاص العزيزين على قلبه. وفي ختام كلمته تمنى “خوري” ان تستمر الحياة بشكل أفضل.

ثم أكمل خوري وصلته الغنائية بتقديم باقة من أجمل اغنياته منها: خدني معك، لو، كل القصايد، التي رددها الجمهور معه بشكل مبهر وغيرها من الأعمال وسط حضور كثيف وتفاعل رائع من قبل المحبين.

نذكر ان والدة الفنان مروان خوري توفيت فجر يوم الخميس، 11 تموز الجاري، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقد عبّر الفنان الشامل عن حزنه الشديد على غياب والدته عن طريق كتابة بعض الأبيات الشعريّة الحزينة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر لقراءة الخبر: مروان خوري يودّع والدته بأبيات حزينة: “قوليلي انك راجعة”