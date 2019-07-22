انفصال هنا شيحة واحمد فلوكس

Jul 22, 2019
بعد أقل من عام على زواجهما، اعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن زوجها الفنان احمد فلوكس.
وبعد الكثير من الإشاعات التي تحدثت في الفترة الماضية عن انفصالهما، حسمت “شيحة” الموضوع وأكدت خبر الانفصال بعد قصة حب بدأت بينهما عندما التقيا في كواليس مسلسل “نصيبي وقسمتك”.
وقالت “هنا”: (“ما حصلش نصيب” فقد انفصلنا بكل هدوء واحترام ولا زال بيننا كل مودة وأحمد محترم وطيب وراجل ولكن هناك خلاف في وجهات النظر بيننا ولم نتفق).
وقد حذف كل من أحمد فلوكس وهنا شيحة الصور التي تجمعهما مع بعضهما من حساباتهما على انستغرام.
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