شكرا لقرائتكم ألين لحود: الديو مع مروان خوري حقق لي انتشاراً عربياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت الفنانة اللبنانية، ألين لحود، ابنة الراحلة سلوى القطريب، فيديو كليب لأغنيتها المنفردة "شيّلو" وهي باللهجة البدوية وقد تولت إخراجها بنفسها لتكون تجربتها الإخراجية الأولى.

وأشارت لحود في حديث مع "العربية.نت" إلى أنها بارعة في إتقان اللهجات واللغات بسرعة، وشعرت أنها كانت متمكنة من هذه الأغنية.

وعن تجربتها الأولى في الإخراج، وصفتها بالـ"حلوة" إلا أنه لفتت إلى أنها كانت صعبة ومتعبة لأنه ليس من السهل أن يقف الفنان أمام ووراء الكاميرا.

وكانت لحود قد صورت، منذ سنوات، ديو مع الفنان مروان خوري بعنوان "بعشق روحك" منذ سنوات، مؤكدة أنه إذا عُرض عليها ديو جديد وكان هناك انسجام في الصوت والأداء فلن تتردد سواء كان ذلك مع خوري أو مع فنان آخر.

كما اعتبرت أن الديو مع مروان خوري حقق لها انتشاراً خليجياً وعربياً، وكذلك أغنية "حبوك عيوني" والأغنية التي جددتها لوالدتها سلوى القطريب "خدني معك".

Advertisements

وأضافت أن مشاركتها في برنامج "ذا فويس" بنسخته الأجنبية ساهمت في شهرتها خليحياً بشكل واسع.

وتطرقت لحود في حديثها إلى أرشيف والدتها الغني بالأغنيات القيمة، لافتة إلى أنها ستلجأ لتجديد بعضها بصوتها.

وعن تجربتها التمثيلية، قالت إنها انتهت للتو من تصوير مسلسل "بالقلب"، كما أن هناك مسلسلاً جديداً عُرض عليها ستتحدث عنه لاحقاً.

وذكرت أن كان لها تجربة في تقديم البرامج وقد أحبتها، وفي حال عٌرِض عليها تقديم برنامج يشبه شخصيتها فلن تتردد، مشددة على أنها لن تتعدى على المهنة ولن تعتبر نفسها إعلامية أو مقدمة برامج.

وبعيداً عن العمل، تحب لحود السباحة والسينما والسفر. وعما إذا كانت تعيش قصة حب قد تتوج بالزواج، أجابت ضاحكة "كل شي بوقتو حلو".