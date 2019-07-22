تفاصيل مشاركة نوال الزغبي في أول برنامج هواة أونلاين

بيروت - لايف ستايل
أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن مشاركتها في أول برنامج هواة "أونلاين" في العالم العربي، والمقرر انطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث كتبت "الزغبي":
"عندي مفاجأة إلكن.. رح كون عرابة برنامج (ذا تالنت) أول برنامج هواة أونلاين بالعالم العربي"، كما نشرت "الزغبي" فيديو يوضح كافة تفاصيل البرنامج.
يذكر أن آخر أعمال "الزغبي" كانت طرحها أحدث كليباتها "كده باي" بتوقيع المخرج شريف ترحيني عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويره في ولاية جورجيا.
ويضم الكليب الجديد ثلاث أغنيات هي: "صبح صبح" من كلمات وألحان عمرو المصري، "جوه قلبه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وكده باي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وهى من ألبوم "نوال" الأخير الذي يحمل اسم "كده باي".
كما تستعد "الزغبي" لإحياء حفل غنائي، يوم 27 يوليو الجاري، ضمن مهرجان عيد المغتربين ضهور الشوير في لبنان.
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