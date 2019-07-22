تحيي المطربة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا في شهر أغسطس المقبل، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحي، وذلك في لندن، وهو ما أعلنت عنه ميريام من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام".



ونشرت النجمة، البوستر الدعائي للحفل الذي يشاركها فيه كل من مطرف المطرف وفؤاد عبدالواحد ولميس سلطان.



من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد الموافق 18 أغسطس المقبل، في إحدى فنادق لندن الشهيرة، على أن تغني ميريام عددا كبيرا من أبرز أغنياتها التي إشتهرت بها على مدار مشوارها الغنائي.

ميريام فارس تحيي حفل عيد الأضحي في لندن

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