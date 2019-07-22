توقعات بطفلٍ ثان لميغان ماركل

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""الخليج 365"" من بيروت: تشير الأخبار الإعلامية إلى أن دوقة ساسكس ميغان ماركل حامل بطفلها الثاني بعد أقل من ثلاثة أشهر على إنجاب ابنها الأول آرتشي. حيث ذكرت عدة صحف وبينها "ديلي إكسبريس" أن الخبيرة الملكية ميلاني بروملي صرّحت بأن "ماركل والأمير هاري"، يستعِدّان للإعلان عن حملٍ ثانٍ "قريباً جداً"، لافتة إلى أنّ الزوجين قد يعودان من رحلتهما بأفريقيا بإعلان خبر سعيد.

تصريحات عدة انتشرت حول الموضوع لكنها تبقى مجرد تكهنات حتى تأكيدها رسمياً. فرغم انتشارالخبر لم يصدر أي تصريح عن دوقي ساسكس رغم أن جميع المقربين من ميغان يقولون أنها تريد إنجاب طفل آخر. فيما صرّحت الكاتبة الملكية كاتي نيكول لـ"إنترتينمنت تونايت" أن الأمير هاري وميغان ماركل يريدان أن يمنحا أرشي أخاً قريباً.