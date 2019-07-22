شكرا لقرائتكم خبر عن "خطفة جناوة"..المعلم حميد القصري يلهب أجواء مهرجان إفران الدولي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفة موسيقية من روح الجناوة سحر بها المعلم حميد القصري جمهوره المغربى خلال إشعاله أجواء ثاني سهرات مهرجان إفران الموسيقى الدولى بالمغرب.

وأجبر القصري مئات الحضور من العائلات والشباب على الرقص على وقع موسيقاه، الذي غاص بها في ملكوت موسيقى الجناوة التقليدية الأصيلة على مدار أكثر من ساعة ونصف متواصلة هي عمر إطلالته الغنائية التي أسدل بها الستارعلى ثانى حفلات إفران في نسخته الرابعة هذا العام.

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ويعد حميد القصري أبرز "معلمي" موسيقى الجناوة، أي أحد أيقونان تلك الموسيقى التقليدية العريقة، يمتد مشواره الفني لقرابة النصف قرن، ويعتبر من النجوم الدائمين في سماء مهرجان الجناوة الدولي في الصويرة، ومن أشهر أغانيه "آش هاد الزمان" و"لالا عيشة"، وأطل مؤخرا بأجدد أغنياته "لميمة".