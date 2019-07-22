شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..جرعة تشويق لمحبي براد بيت بالتريلر الثاني لـAd Astra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرمحبي وعشاقي نجم هوليوود الشهيربراد بيت عرض فيلمه الجديد " Ad Astra " بدورالسينما بشتي انحاء العالم .

وبمجرد أن أطلق القائمون علي العمل التريلر الرسمي الثاني لـ Ad Astra تك تداوله بكثافة بين عشاق السينما و المعنيين بها، و قد وصلت نسبة مشاهدة التريللرلأكثرمن 1.9 مليون مشاهدة خلال ثلاث أيام علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .

فيلم " Ad Astra " من تاليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

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