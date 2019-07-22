- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..جرعة تشويق لمحبي براد بيت بالتريلر الثاني لـAd Astra والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرمحبي وعشاقي نجم هوليوود الشهيربراد بيت عرض فيلمه الجديد " Ad Astra " بدورالسينما بشتي انحاء العالم .
وبمجرد أن أطلق القائمون علي العمل التريلر الرسمي الثاني لـ Ad Astra تك تداوله بكثافة بين عشاق السينما و المعنيين بها، و قد وصلت نسبة مشاهدة التريللرلأكثرمن 1.9 مليون مشاهدة خلال ثلاث أيام علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" .
فيلم " Ad Astra " من تاليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور..جرعة تشويق لمحبي براد بيت بالتريلر الثاني لـAd Astra لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.