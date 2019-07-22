شكرا لقرائتكم خبر عن صور..دياب يشعل حفل الساحل الشمالى بحضور كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشعل النجم دياب، حفله الغنائي الأخيرالذى أقيم داخل أحد القرى السياحية في الساحل الشمالي، وسط حضورعدد جمهور كبير تفاعل مع أغانيه طوال الحفل بالرقص والغناء.

وقدم دياب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته التى تفاعل معها جمهوره ومحبيه، حيث أفتتح الحفل بأغنيتة الشهيرة"غمازات" وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات :عو، حب دروشني، يا واد يا سوسو، قلبت مرجحة، بتناديني تاني ليه"، وغيرها من الأغانى التى أحبها جمهور دياب .

قدم دياب خلال شهر رمضان الماضى مسلسل "أبوجبل"، بطولة النجم مصطفى شعبان وشارك في بطولته كل من نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، ومحمد علي رزق، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى .