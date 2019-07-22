شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحضر مسرحية" سينما مصر".. ويوجه رسالة لخالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز، على حضور مسرحية "سينما مصر" في مركز الإبداع الفني بالأوبرا، وتسلم "محمد" تكريمًا لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، موجها الشكر للمخرج خالد جلال على مجهوده

ونشر محمد، فيديو عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليه قائلا: "شكرًا أستاذ خالد جلال.. شكرًا مركز الابداع الفني لتقديم مسرحية سينما مصر.. شكرًا وأهلاً بجيل جديد من نجوم مصر القادمين إن شاء الله، ربنا يوفقكوا ويكتبلكوا كل الخير وتحققوا كل أحلامكوا.. (التمثيل رسالة ومسئولية كبيرة أوي، ربنا يقدركوا عليها).

وتابع: "أما والدي محمود عبدالعزيز، شكرًا لحضرتك على تاريخك المشرف الخالد بأعمالك وبأجيال تحب الفن وتصونه.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

وأضاف، " مسرحية سينما مصر، مجهود كبير وعرض مشرف، اتبسطت بوجودى بينكم النهارده ربنا يكتبلكوا كل الخير و النجاح أن شاء الله".

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يذكرأن مسرحية " سينما مصر" هي عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل " بمركز الإبداع الفني والتي يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الافلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانين صاعدين بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الأداء .











