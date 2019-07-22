بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تمارس التمارين الشاقة في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه جمهورها بمقطع فيديو لها أثناء ممارستها التمارين الرياضية، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" خلال الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة بمساعدة مدربها بالجيم، ونال الفيديو إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت في مصر بعدد من الأعمال الفنية منها "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين "و" 365 يوم سعادة" و " محترم إلا ربع".

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