دنيا بطمة تنعى البحرينية صابرين بورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نعت الفنانة المغربية، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، الفنانة البحرينية التي وافتها المنية، بعد صراع مع المرض. ونشرت بطمة مقطع فيديو للراحلة بصورة مصحوبًا بدعاء، وعلقت: "الله يرحمك أختنا العزيزة صابرين بورشيد، عظم الله أجركم، ويا رب تجعلها من أهل الجنة". وتوفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز 34 عاماً، بعد معاناتها مع مرض السرطان. صابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت العمل في تليفزيون البحرين بتقديم برنامج صيف البحرين 2009 في أول تجربة لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة.

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