غدًا.. مدحت صالح يغني "المليونيرات" و"كوكب تاني" على المسرح الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحيي المطرب مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته حفلًا ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء 23 يوليو .

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة، التي قدمها على مدار مشواره الفني، منها "أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، ويا جريد النخل العالي"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية.