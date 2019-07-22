إيرادات الأحد.. "The Lion King" الأول و"Annabelle Comes Home" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Lion King"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 21 يوليو، إيراد قُدر بمليون و102 ألف و998 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 286 ألفًا و961 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، محققًا 254 ألفًا و839 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، ووصلت إيراداته لـ 204 آلاف و229 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 101 ألف و430 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 38 ألفًا و597 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، محققًا 32 ألفًا و676 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Lying and stealing" بعد تحقيقه 25 ألفًا و454 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 21 ألفًا و53 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Step Up" محققًا 18 ألفًا و208 جنيهات.