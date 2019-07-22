تكريم حسام داغر عن دوره في "زلزال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان حسام داغر عن سعادته بتكريمه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، خلال حفل تخرج كلية الإعلام، مساء أمس الأحد، بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.
وقال حسام داغر في تصريحات لمصراوي:" التكريم كان عن نجاح دور "ربيع" في مسلسل "زلزال" الذي عُرض رمضان الماضي، كما تم تكريم مخرج العمل".
وتابع: "أيضا تم تكريم عدد كبير من أبطال فيلم الممر منهم محمد فراج وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأمير صلاح ومحمود حافظ".
وأضاف: "الحمد الله على نجاحي في مسلسل "زلزال" والذي ترك بصمة واضحة عند الجمهور: "الناس في الشارع كانت بتقول عليا الجاسوس أهه".
الفنان حسام داغر شارك في السباق الدرامي، رمضان الماضي، بعملين هما "زلزال" بجانب النجم محمد رمضان، و"البرنسيسة بيسة" مع النجمة مي عز الدين.
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