أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للشعب الجزائري: "بلاش نقعقر احنا بنهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

وجه المؤلف أيمن بهجت قمر رسالة للشعب الجزائري بعد تصريحات جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، بعدم مساندة الجماهير المصرية لمحاربي الصحراء ببطولة أمم إفريقيا، والتي أثارت موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بهجت قمر في تغريدة له عبر صفحته بموقع "توتير": "كل الاحترام لشعب الجزائر، احنا بنهزر وبنرد على تصريحات المدرب اللي ما كانلهاش لازمه وبلاش نقعد نقعقر ونكبر في المسائل".

وتابع: " كلها مناوشات بتحصل بين الاخوات وبين الأهلاوي والزملكاوي".

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وتوجت الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة الماضي بالفوز

على المنتخب السنغالي بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.