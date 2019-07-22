بالصور| عرض "الأصليين" في "قصر السينما" بحضور خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أقام قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مساء أمس الأحد ندوة للفنان خالد الصاوي، التقى فيها بعدد من الجمهور، وتحدث عن مشواره الفني وبداياته وأحدث أعماله الفنية.
وعرض قصر السينما فيلم "الأصليين" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة منة شلبي، خالد الصاوي، وماجد الكدواني.
وناقش الحضور الفيلم مع الصاوي، وأدار الندوة تامر عبدالمنعم.
جدير بالذكر أن خالد الصاوي ينتظر طرح الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داوود، إخراج طارق العريان، كما يشارك في بطولة فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع الفنان تامر حسني.
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